أمير الرياض يشرّف حفل سفارتي كازاخستان وكينيا

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس، حفل سفارة جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتيرشايف وأعضاء السفارة. حضر الحفل عدد أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

كما شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء امس، حفل سفارة جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة محمد عبدي محمود وأعضاء السفارة. حضر الحفل عدد أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

سموه يتبادل الحديث مع سفير كينيا (واس)