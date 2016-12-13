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وزير الخارجية البريطاني يبدي إعجابه بتاريخ المملكة وإرثها الحضاري

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وزير الخارجية البريطاني يبدي إعجابه بتاريخ المملكة وإرثها الحضاري وزير الخارجية البريطاني يبدي إعجابه بتاريخ المملكة وإرثها الحضاري

زار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، معرض ملتقى "ألوان " 2016 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي رافقه في جولة على المعرض، افتتحا خلالها جناح العلاقات السعودية - البريطانية في المعرض الذي تشارك به السفارة البريطانية في الرياض، ويضم عدداً من الصور التاريخية عن البعثات الدبلوماسية البريطانية في المملكة واللقاءات التاريخية بين قيادات البلدين.

وأدلى وزير الخارجية البريطاني في ختام الجولة بتصريح صحفي أبدى فيه إعجابه الشديد بما شاهده من صور تبرز تاريخ المملكة وإرثها الحضاري وتنوعها الثقافي والبيئي، منوهاً برؤية الأمير سلطان بن سلمان بتوعية شباب المملكة وتعريفهم بجمال وسحر بلادهم من خلال هذا المعرض. وقال: "إنها تجربة استثنائية وقد هنأت الأمير سلطان بن سلمان على هذا المعرض المتميز وأهدافه المهمة، لأنني أعتقد أنه أمر مثير للاهتمام ورائع أن نثقف ونرفع وعي الشباب بهذه الطريقة الجميلة وأن نجعلهم يكونون أفكاراً وصوراً جميلة عن سحر وجمال بلادهم، لذلك كان من الرائع مشاهدة ذلك".

بوريس جونسون يطلع على إحدى الصور

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