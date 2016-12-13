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مركز الملك سلمان ينهي المرحلة الأولى من حملة إغاثة نازحي صنعاء

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس المرحلة الأولى من حملة الإغاثة لنازحي محافظة صنعاء في مأرب ومديرية نهم. وأوضح المسؤول في ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية عبدالواحد ردمان ان المرحلة الأولى من الحملة استمرت أسبوعين وشملت توزيع أكثر من 5800 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، مفيداً انه سيبدأ العمل بالمرحلة الثانية، خلال الفترة المقبلة، حيث خصص لها نحو 4000 سلة غذائية" .

من جانبهم عبر المستفيدون من الحملة الإغاثية عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المبذولة في سبيل إنجاح المشروع وإيصال المساعدات لمستحقيها.

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