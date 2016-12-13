سماء المملكة تشهد ظهور قمر «بدر البدور».. اليوم

يظهر القمر مساء اليوم (الثلاثاء) الساعة 9:06 بالتوقيت المحلي زائدًا عن حجمه المعتاد بنسبة 14%، ومشرقًا بنسبة 30 في المئة في ظاهرة يُطلق عليها "بدر البدور" أو "القمر العملاق"، حيث سيقترب القمر من الأرض بمسافة تقدر بـ351 ألف كيلومتر، ويمكن ملاحظة كبر حجمه في نقطة "الحضيض".

أوضح ذلك لـ"واس" الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز ملهم بن محمّد هندي، موضحًا أنه يمكن ملاحظة قمر بدر البدور مشرقًا لحظة غروب شمس يوم غد الثلاثاء، وهو آخر بدور فصل الخريف، وسوف ينير -بمشيئة الله- السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس ليوم الأربعاء.

وبين هنّدي أن الفرق البسيط في زيادة حجم القمر وإضاءته لا يمكن لعين المشاهد ملاحظتها إلا عبر مقارنة الصور ما بين وجود القمر في أبعد نقطة له وفي أقرب نقطة له، أي ما بين "البدر العادي" و"البدر العملاق".

وقال: إن ظاهرة اكتمال القمر بدرًا وقربه من الأرض على بعد أقل من 360 ألف كيلومتر من الأرض تتكرر في المتوسط مرتين في السنة، لكن طبيعة ظهور القمر تختلف في مسافة قربه للأرض، ومتوسط هذا البعد يُقدر بـ380 ألف كيلومتر.

وأشار إلى أن ظهور القمر بهذا الحجم يعد الثاني له خلال عام 1438هـ، حيث ظهر في شهر صفر الماضي بنفس الحجم لكنه كان أقرب مسافة للأرض بنحو 1500 كيلومتر في ظاهرة لم تحدث بهذه المسافة قبل 68 عامًا.