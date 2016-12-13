رئيس «الأرصاد»: قرارات مجلس الوزراء ستمكن الهيئة من تحقيق أهدافها

د. خليل الثقفي

عبّر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف د. خليل بن مصلح الثقفي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور الاشتراطات المعنية بالحفاظ على البيئة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، التي تضمنت إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث، تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.

وأشار الثقفي إلى أن توجيه مجلس الوزراء، من تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة سيثمر بشكل إيجابي عن عمل الهيئة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد الثقفي، أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم الحكومة الرشيدة للعمل البيئي، ما يمكن الهيئة من تحقيق أهدافها البيئية تعزيزاً للتنمية المستدامة بشكل فعال والاستغلال الأمثل لها وتنميتها كي ينعم بها الجيل الحالي دون الإخلال بها، ليتسنى لأجيال المستقبل الاستفادة منها أيضا، بجانب تحقيق الشراكة بين جميع القطاعات في الحفاظ على بيئة الوطن وصون الموارد ورفع مستوى العمل البيئي بما يتناسب مع حرص الدولة علي صحة وسلامة بيئة المواطن، لافتا إلى أن هذه القرارات تمكن الهيئة -بمشيئة الله- من أداء أعمالها البيئة بما يتطلع إليه الجميع ما يؤكد على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية التي عززها قرار مجلس الوزراء وفقًا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.