أبا الخيل: إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير

أعلن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. سليمان أبا الخيل، تعميد الجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات للبدء في مشروع المستشفى الجامعي بسعة 300 سرير داخل المدينة الجامعية.

وأكد أبا الخيل أنه سيتم استكمال مشروع جراحات اليوم الواحد بمجمع الخدمات الطبية، والموافقة على إنشاء مركز جامعة الإمام للتدريب الجراحي وفق اللوائح المعمول بها في ذلك، والعمل مع فريق كلية الطب لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بجامعة الإمام، وزيادة عدد المستفيدين من الدورات الصيفية بالخارج لصيف هذا العام 1438هـ لتكون 60 طالباً وطالبة بدلاً من 30.

كما أعلن مدير الجامعة عن دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتقديم أبحاثهم في المؤتمرات الدولية، والعمل على افتتاح كليات صحية جديدة وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح، ودعم الكلية بعدد 30 وظيفة معيد و15 مساعد باحث ومحلل إحصائي، وإقامة حفل كبير بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء كلية الطب يتزامن مع حفل تخريج الدفعة الرابعة.

وكان د. أبا الخيل، قد رعى أمس اللقاء المفتوح لمنسوبي كلية الطب ومركز الخدمات الطبيبة بالجامعة وذلك بمبنى كلية الطب بالقاعة الرئيسة في الجامعة، مشيداً بالجهود التي تحققها الكلية على المستوى العالمي من خلال الانجازات العالمية في المحافل والمؤتمرات الدولية، معتبراً حصول الكلية على المركز الأول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مستوى المملكة خلال الثلاث السنوات الماضية أكبر دليل على هذه الجهود الجبارة.