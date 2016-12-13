«التخصصات الصحية»: مذكرة تفاهم لرفع مستوى التمريض في «تخصصي جدة»

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج تدريبي لتعزيز مستوى أخصائيي التمريض حديثي التخرج في مقر المستشفى في جدة.

وتأتي المذكرة ضمن سعي الهيئة لإنشاء برامج تدريبية هادفة لتطوير مهارات وقدرات خريجي كليات التمريض ورفع المستوى المهني لديهم، وإدراجهم في العمل الصحي والاستفادة من خدماتهم بعد التأكد من توفر الممارسة الآمنة لديهم.

وبيّن الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية د. أيمن عبده، أن الهيئة تسعى إلى دعم الممارس الصحي وتطوير مهاراته للوصول إلى هدف تحقيق الممارسة الصحية الآمنة للممارسين قبل اندماجهم في العمل، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة الصحة، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الرامي إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في مجال التمريض، وفي إطار التعاون مع المراكز الطبية الرائدة لتنفيذ برامج تدريبية لتحقيق الأهداف المنشودة في تأهيل كوادر صحية سعودية.

بدوره، أكد نائب الأمين العام للهيئة د. سليمان بن عمران العمران، أهمية إبرام مثل هذه المذكرات مع المستشفيات والمراكز الطبية لتطوير مهارات وقدرات خريجي التمريض بهدف إدراجهم في العمل الصحي والاستفادة من خدماتهم بعد توفر الممارسة الصحية الآمنة.

من جهته، قدم المدير العام التنفيذي لـ»تخصصي جدة» د. طارق لنجاوي، شكره إلى هيئة التخصصات الصحية على جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للانخراط في المجال الطبي في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة القطاع الصحي وانتاج كوادر ذات كفاءة عالية.