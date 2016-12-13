سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة»

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي انعقد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم أول من أمس.

وأعرب سموه عن رضاه لما تشهده الجامعة الأميركية في الشارقة من تطور، ووافق على عدد من القرارات المتعلقة بمبادرات حالية وجديدة، وشكر سموه أعضاء المجلس لجهودهم.

تحقيق الأهداف

وعبر الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لقيادته الحكيمة للجامعة الأميركية في الشارقة، وقال: «نستمد قوة كبيرة من توجيهات سموه وحكمته، وإن دعم سموه كان عاملاً جوهرياً في مساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها»، كما شكر مدير الجامعة أعضاء مجلس الأمناء لجهودهم المخلصة لتطوير الجامعة.

خطط التطوير

وقال الدكتور بيورن شيرفيه، إن المجلس برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة ناقش كذلك خطط التطوير للبحث العلمي للجامعة، وراجع عدداً من البنود التشغيلية، التي ستساعد في تحسين أداء الجامعة. وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا ووافق على عدد من القرارات، بما فيها الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية 2015 - 2016، كما وافق على قرارات، بشأن تعزيز إخلاء الطوارئ، وكتيب أعضاء هيئة التدريس والتغيرات في الهيكل الوظيفي لمكتب التطوير وشؤون الخريجين.