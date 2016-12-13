أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة»

Google+ Print
سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة» سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجلس أمناء «أميركية الشارقة»

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي انعقد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جدة بالمملكة العربية يوم أول من أمس.

وأعرب سموه عن رضاه لما تشهده الجامعة الأميركية في الشارقة من تطور، ووافق على عدد من القرارات المتعلقة بمبادرات حالية وجديدة، وشكر سموه أعضاء المجلس لجهودهم.

تحقيق الأهداف

وعبر الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لقيادته الحكيمة للجامعة الأميركية في الشارقة، وقال: «نستمد قوة كبيرة من توجيهات سموه وحكمته، وإن دعم سموه كان عاملاً جوهرياً في مساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها»، كما شكر مدير الجامعة أعضاء مجلس الأمناء لجهودهم المخلصة لتطوير الجامعة.

خطط التطوير

وقال الدكتور بيورن شيرفيه، إن المجلس برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة ناقش كذلك خطط التطوير للبحث العلمي للجامعة، وراجع عدداً من البنود التشغيلية، التي ستساعد في تحسين أداء الجامعة. وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا ووافق على عدد من القرارات، بما فيها الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية 2015 - 2016، كما وافق على قرارات، بشأن تعزيز إخلاء الطوارئ، وكتيب أعضاء هيئة التدريس والتغيرات في الهيكل الوظيفي لمكتب التطوير وشؤون الخريجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان