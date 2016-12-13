خليفة يصدر قانوناً بتعديل تأسيس "أبوظبي للمعارض"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض».

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 2005 بنص جديد، وبموجبه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.