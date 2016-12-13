أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة يصدر قانوناً بتعديل تأسيس "أبوظبي للمعارض"

Google+ Print
خليفة يصدر قانوناً بتعديل تأسيس "أبوظبي للمعارض" خليفة يصدر قانوناً بتعديل تأسيس "أبوظبي للمعارض"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض».

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 2005 بنص جديد، وبموجبه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية