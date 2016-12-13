حاكم عجمان يبحث علاقات التعاون مع السفير الصيني

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري أمس، ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهام عمله.

وبحث سموه والسفير الصيني خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى السفير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة.