ويهنئ الزحمي لنيله شهادة الدكتوراه

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس، بقصر الرميلة الدكتور مطر هلال علي الزحمي، وهنأه على حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات من جامعة سالفورد مانشستر في بريطانيا.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الزحمي متمنياً له التوفيق في عمله.

بدوره شكر الدكتور مطر الزحمي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذا الاستقبال ودعم سموه البارز والمستمر لطلبة الإمارة، مؤكداً أن توجيهات سموه ودعمه اللامحدود، المحفز الأهم له للعمل في خدمة الوطن.

حضر اللقاء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.