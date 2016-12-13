أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ويهنئ الزحمي لنيله شهادة الدكتوراه

Google+ Print
ويهنئ الزحمي لنيله شهادة الدكتوراه ويهنئ الزحمي لنيله شهادة الدكتوراه

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح أمس، بقصر الرميلة الدكتور مطر هلال علي الزحمي، وهنأه على حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات من جامعة سالفورد مانشستر في بريطانيا.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الزحمي متمنياً له التوفيق في عمله.

بدوره شكر الدكتور مطر الزحمي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذا الاستقبال ودعم سموه البارز والمستمر لطلبة الإمارة، مؤكداً أن توجيهات سموه ودعمه اللامحدود، المحفز الأهم له للعمل في خدمة الوطن.

حضر اللقاء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية