حمد الشرقي يستقبل سفراء أفغانستان وقبرص وأذربيجان

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة صباح امس كلاً على حدة عبدالفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة وفاسيليس بوليميتس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة وداشقين مازيشيكازوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفراء متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين دولهم ودولة الإمارات.

حضر اللقاءات الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.