محمد بن زايد يصدر قراراً باعتبار الأراضي المخصصة لشركة أبوظبي للموانئ منطقة حرة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 95 لسنة 2016 بشأن اعتبار قطاع الأراضي المخصصة لشركة أبوظبي للموانئ – منطقة حرة. ووفقاً للقرار المنشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تصل مساحة المنطقة الحرة الى 85 كيلومترا مربعا في المنطقة المخصصة لشركة ابوظبي للموانئ، وتقوم الشركة بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني والجهات المعنية بتنفيذ ذلك.

كما أصدر سموه؛ قرار ولي العهد رقم 94 لسنة 2016 بتعيين عضو بمجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إذ يُعيّن الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضواً بمجلس أمناء المؤسسة بدلاً من معالي الدكتورة أمل القبيسي.