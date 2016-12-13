محمد بن راشـد يفتتـح اليـــوم قمـــــــة رواد التواصل الاجتماعي العرب

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب في القمة التي تُعقد على مدى يومين في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، وحضور نخبة من خبراء ورواد التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم.

ويشارك في القمة ما يقارب 54 متحدثاً، حيث يسلطون الضوء على فرص وتحديات توظيف مجالات التواصل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق صالح المجتمع سواء بالترويج للفكر الإيجابي أو تشجيع أفراده على تطوير محيطهم الاجتماعي إلى الأفضل على كافة الأصعدة.

اليوم الأول

ويشهد اليوم الأول للقمة حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2016، والهادفة إلى تكريم إبداعات الأفراد والمؤسسات في عدد من الفئات المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تشمل أجندة فعاليات القمة 50 جلسة تتنوع بين "دردشات" و"حلقات تواصل اجتماعية" وتتناول مواضيع تُركز على القيم الإیجابیة كأسلوب تواصل، وتأثیر منصات التواصل الاجتماعي على إنسانيتنا، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي للتغلب على التحدیات، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بكيفية التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

منصات تفاعلية

ومن ضمن الأفكار المستحدثة في الدورة الثانية للقمة، فقد استحدثت اللجنة التنظيمية هذا العام مجموعة من الأفكار والمبادرات الجديدة، منها "المنصات التفاعلية" التي تم استحداثها لاستعراض التجارب المميزة لأهم المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، و"ساحة التواصل" التي تتضمن أنشطة تفاعلية تساهم في توسيع دائرة التواصل بين ضيوف وحضور القمة حول أهم المستجدات.

كما يتيح لهم فرصة التعرّف على أفضل التجارب والممارسات التقنية، والاستفادة من الخبرات التي تستضيفها القمة، و"حلقات التواصل الاجتماعية" التي تقدم مفهوماً تنظيمياً وتفاعلياً جديداً خارجاً عن القالب التقليدي المعروف ويشارك فيها شخصيات مؤثرة ومُلهمة ستتناول موضوعات متخصصة ذات أبعاد وثيقة الصلة بواقع ومستقبل شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بالإضافة إلى "مسرح القمة" الذي سيتيح للحضور التعرف على الاتجاهات غير التقليدية التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، ويتسنى لهم التعرف عليها عن قرب، إضافة إلى توفير مساحة لهؤلاء المؤثرين للتواصل مع الجمهور بشكل أفضل، وعرض مواهبهم ومهاراتهم، إلى جانب العديد من الجلسات والفعاليات التفاعلية الأخرى.

مبادرة

وضمن فعاليات القمة تأتي مبادرة "نبضات" الهادفة إلى تفعيل العمل الإنساني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العربي، و"مساء التسامح" الذي يحظى بمشاركة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، وبحضور 100 شخصية من أبرز الوجوه المؤثرة ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، للخروج بأفكار مبتكرة لتعزيز "قيم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي".

وستشهد القمة أيضاً إطلاق "نبذة عن تقرير الإعلام الاجتماعي العربي 2017" الذي يقدم نظرة شاملة عن واقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وذلك من خلال رصد كافة توجهات مشهد التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وتقديم نبذة عن استخدام قنوات التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية.

كما ستشهد القمة الإعلان عن مبادرة مهمة ستساهم في تعزيز ساحة التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات والعالم العربي.

تطبيق

يمكن تحميل التطبيق الخاص بالقمة عبر الرابط Arabsmis.ae/app والذي يعمل من خلال نظامي الآندرويد والآي فون، ويقدم ميزات متنوعة تمكن المشاركين والحضور من الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عن القمة بشكل فوري، وبما يشجع الضيوف على المشاركة بطريقة تفاعلية مع جلسات وأحداث القمة وفعالياتها المتنوعة.