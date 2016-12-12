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اكتشاف 21 حالة فيروس «C» أثناء تنفيذ برنامج بورسعيد خالية من الفيروس

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بورسعيد: جمال نوفل

كشفت نتيجة التحاليل التي تقوم بها القافلة الطبية لهيئة وقناة السويس ضمن فعاليات بورسعيد خالية من فيروس C التي تنفذها هيئة قناة السويس للقضاء علي الفيروس و الذى بدأ تنفيذه في مركز شباب القابوطي عن اكتشاف 21 حالة ايجبية بعد أن أثبتت التحاليل و الفحوصات أن نتيجة هؤلاء الأشخاص إيجابية و سيخضون للعلاج بمستشقي الفرمشية من اليوم و حتي شفائهم من هذا الفيروس .

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد طالب من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن تقوم الهيئة بالقضاء علي الفيروس في بورسعيد هو ما أمر به الفريق مميش بتنفيذه فورا في مركز شباب القابوطي بعد الكشف علي مئات من الحالات يوميا.

 

 

 

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