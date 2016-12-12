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إيمان عز الدين تعلن انسحابها من قناة «المحور»

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إيمان عز الدين تعلن انسحابها من قناة «المحور» إيمان عز الدين تعلن انسحابها من قناة «المحور»

الاعلامية ايمان عز الدين

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الاعلامية إيمان عز الدين، انسحابها من قناة “المحور”، اليوم الاثنين، نظرًا لعدم إلتزام إدارة القناة ببنود التعاقد المبرم بينهما.

كانت الاعلامية ايمان عز الدين، قد تعاقدت مع قناة المحور فى شهر يوليو الماضى لمدة عام .

يذكر أن ، ايمان عز الدين سبق لها وقدمت برنامج “صباح أون” على شاشة “اون تى فى”، و حصل البرنامج فى هذا الوقت على العديد من التكريمات كافضل تغطية إعلامية على مستوى البرامج الصباحية فى و الوطن العربى،  كما قدمت برنامج “الشعب يريد”، ثم برنامج “بصراحة” على شاشة قناة التحرير، ثم برنامج “مفتاح الحياة” على شاشة قناة الحياة وهو ذو طابع اجتماعى سياسى و حقق تماس مباشر مع الشارع المصرى حتى استحق التكريم من “اتحاد الاعلاميين العرب” كأفضل توك شو اجتماعى فى مصر،  وأخيراً كان برنامج “٩٠ دقيقة” على شاشة المحور.

وأفادت بعض المصادر المقربة من الإعلامية ايمان عز الدين،  تلقيها العديد من العروض فى قنوات مصرية وعربية، إلا أنها لم تحدد وجهتها القادمة بِعد حتي الآن.

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أونا

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