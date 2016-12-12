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بالصور.. مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية يقدمون واجب العزاء للكنيسة

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بالصور.. مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية يقدمون واجب العزاء للكنيسة بالصور.. مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية يقدمون واجب العزاء للكنيسة

قدم اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، واجب العزاء لقيادات الكنيسة فى أسوان، على أرواح ضحايا حادث التفجير الإرهابى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء ذلك خلال زيارة مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية بالمديرية، لكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة أسوان، وكان فى استقباله الأنبا هدرا مطران أسوان، وعدد من قيادات الكنيسة فى أسوان.

وقال اللواء مجدى موسى، إن كلها تدين العمل الإرهابى، وترفض العنف والتطرف الذى لا يمت لأى دين من الأديان السماوية، مؤكداً أن مصر ستظل نسيجاً واحداً وأن أبنائها بمختلف دياناتهم وأعراقهم سيظلون مترابطين ومتسامحين.

 

جانب من زيارة مدير أمن أسوان للكنيسة

 

مدير أمن أسوان يقدم واجب العزاء

 

مدير أمن أسوان يعزى ضحايا حادث تفجير الكاتدرائية

 

مدير أمن أسوان يعزى ضحايا حادث تفجير الكاتدرائية

 

 

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