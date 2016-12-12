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رئيس شركة الملاحة الجوية يلتقي وفدًا من ضباط المراقبة لعرض مطالبهم

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رئيس شركة الملاحة الجوية يلتقي وفدًا من ضباط المراقبة لعرض مطالبهم رئيس شركة الملاحة الجوية يلتقي وفدًا من ضباط المراقبة لعرض مطالبهم

رئيس شركة الملاحة الجوية

إلتقى الكابتن إيهاب محيى الدين، رئيس شركة الملاحة الجوية، منذ قليل ، وفدًا من ضباط المراقبة لعرض مطالبهم والتى تمثلت فى اقرار الزيادة السنوية وبعض المطالب الإدارية الأخرى.

وقال مصدر مسئول بالطيران في تصريح صحفي، إن “محيى الدين” استمع إلى مطالب ضباط المراقبة ووعد بعرضها على المسئولين فى الطيران للوصول إلى حل عادل ومناسب للجميع، وفق إمكانيات الشركة وما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح المصدر، أنه وحتى الآن ليس هناك أى اتجاه من جانب وزارة الطيران المدنى لزيادة المرتبات، خاصة في ظل تعليمات للوزارات بترشيد عمليات الانفاق، مشيرا اإلى أنه بالرغم من ذلك فإنه من فترة قصيرة لا تتعدى أشهر قد تمت الموافقة على زيادة بعض البلدلات والحوافز بالنسبة لضباط المراقبة.

ولفت المصدر إلى أن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يتابع تطورات الموقف بعد الوقفة التى نظمها عدد من المراقبين اليوم أمام مقر شركة الملاحة لعرض مطالبهم.

 

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