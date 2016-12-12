نشرةONAا انطلاق extra news قريبا..والكرداني أول المنضمين..رفع الليثي من قوائم الممنوعين
تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.
استقرت شبكتا النهار وCBC ، على الاسم النهائي للقناة الإخبارية الجديدة المشتركة بينهما وهي extra news حيث تم تغييرها بعدما كانت تسمى بشكل مبدئي اكسترا اليوم..للمزيد
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> نجحت شبكتا CBC والنهار في ضم الإعلامي د. إبراهيم الكرداني إلى نجوم قناتهما الإخبارية الجديدة Extra news المقرر إطلاقها خلال أسابيع..المزيد
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> أوضح الإعلامى عمرو الليثي أنه تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر..للمزيد
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> استضافت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” الجملة ناقصة” على راديو ميجا FM، خلال حلقة اليوم، المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، ..للمزيد
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> نعت إذاعة الراديو 9090 الشعب المصري فى شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذى وقع صباح أمس فى الكنيسة “البطرسية” بالعباسية وراح ضحيتة 23 مواطن مصرى..للمزيد
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