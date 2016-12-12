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نشرةONAا انطلاق extra news قريبا..والكرداني أول المنضمين..رفع الليثي من قوائم الممنوعين

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> إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

استقرت شبكتا النهار وCBC ، على الاسم النهائي للقناة الإخبارية الجديدة المشتركة بينهما وهي extra news حيث تم تغييرها بعدما كانت تسمى بشكل مبدئي اكسترا اليوم..للمزيد
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> نجحت شبكتا CBC والنهار في ضم الإعلامي د. إبراهيم الكرداني إلى نجوم قناتهما الإخبارية الجديدة Extra news المقرر إطلاقها خلال أسابيع..المزيد
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> أوضح الإعلامى عمرو الليثي أنه تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر..للمزيد
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> استضافت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” الجملة ناقصة” على راديو ميجا FM، خلال حلقة اليوم، المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، ..للمزيد
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