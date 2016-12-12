أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 12/12/2016

كتب هيثم عويس

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 12 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى نستعرضها فى التقرير التالى، وعلى رأسها محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وبتروجت.

اختارت لجنة الحكام، برئاسة رضا البلتاجى، الدولى محمد معروف لإدارة مواجهة الزمالك وبتروجت المقرر لها غدا، الثلاثاء، فى الثامنة والنصف مساء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى الممتاز.

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، فى التقسيمة الفنية التى أجراها الجهاز الفنى للفريق فى مران اليوم، فى الاستعدادات الأخيرة لمواجهة بتروجت، غداً الثلاثاء، فى الجولة الـ15 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، أيام 20 و21 و22 ديسمبر الحالى لإقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم. ومن المقرر أن تسحب الجبلاية قرعة دور الـ32 لبطولة الكأس يوم الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

تلقى مسئولو غزل المحلة فاكسا رسميا من اتحاد الكرة يؤكدون فيه تأجيل مباراة المنصورة وغزل المحلة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى الأسبوع الحادى عشر بدورى القسم الثانى، لمدة 24 ساعة.

حصد مصطفى وحيد، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، ذهبية منافسات وزن 69 كجم فى مسابقة الخطف تحت 20 سنة بالبطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. فيما حصد "وحيد" أيضا ذهبية الكلين وذهبية المجموع فى نفس الوزن.

صرف النادى الأهلى النظر عن ضم الكينى جيسى وير مهاجم فريق زيسكو الزامبى خلال يناير المقبل بسبب مُغالاة النادى الزامبى فى مطالبه المالية، من أجل الاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء.