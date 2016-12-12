ثلاثى المصرى يعلنون التمرد ضد "العميد"

كتب أحمد وجيه

انقطع ثلاثى المصرى البورسعيدى أحمد سمير والسيد حمدى ومحمد رفاعى ويا، المستبعدون من معسكر الفريق ببرج العرب من قبل العميد لأسباب فنية، عن التدريبات مع باقى زملائهم المستبعدين من قائمة الفريق، اعتراضا منهم على استبعادهم الدائم من معسكرات الفريق وتجاهل المدير الفنى لهم.

وأكد أحمد سمير، المعار من الزمالك إلى صفوف المصرى، أنه لن يعود مرة أخرى إلى صفوف الفريق البورسعيدى فى ظل التجاهل التام له من قبل الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، أما السيد حمدى فأكد أنه يبحث عن عرض آخر خلال انتقالات يناير الشتوية للرحيل، خاصة أنه مستبعد دائما من قائمة معسكرات الفريق بالإسكندرية ولم يشارك فى أى مباراة حتى الآن بجانب تأكده بأن العميد لن يعتمد عليه فى المرحله المقبلة.

أما ويا فيتواجد فى بورسعيد وبات يشعر بالغضب وعدم الاهتمام بالتدريبات، وذلك لعلمه الشديد بأنه خارج حسابات حسام حسن، كما كلف بعض وكلاء اللاعبين بالبحث له عن عرضا خلال انتقالات يناير.