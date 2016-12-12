إحالة جميع العاملين في مركز معلومات القرية بإهناسيا للتحقيق العاجل‎

مراسل «ONA»

أحال خالد سعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، جميع العاملين بمركز معلومات تنمية القرية التابع لقرية منشأة عبد الصمد للتحقيق لغلقة في أوقات العمل الرسمية .

وفاجأت حملة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة رمضان هلال مدير المتابعة مركز معلومات تنمية القرية بقرية منشأة عبد الصمد التابعة لمجلس قروي ننا للوقوف على سير العمل داخله، وإكتشفت الحملة إغلاقه في أوقات العمل الرسمية، و أعدت الحملة مذكرة وتم رفعها لرئيس المدينة والذي قرر إحالة جميع العاملين به للتحقيق بالشئون القانونية.