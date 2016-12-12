أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة جميع العاملين في مركز معلومات القرية بإهناسيا للتحقيق العاجل‎

Google+ Print
إحالة جميع العاملين في مركز معلومات القرية بإهناسيا للتحقيق العاجل‎ إحالة جميع العاملين في مركز معلومات القرية بإهناسيا للتحقيق العاجل‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

أحال خالد سعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، جميع العاملين بمركز معلومات تنمية القرية التابع لقرية منشأة عبد الصمد للتحقيق لغلقة في أوقات العمل الرسمية .

وفاجأت حملة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة رمضان هلال مدير المتابعة مركز معلومات تنمية القرية بقرية منشأة عبد الصمد التابعة لمجلس قروي ننا للوقوف على سير العمل داخله، وإكتشفت الحملة إغلاقه في أوقات العمل الرسمية، و أعدت الحملة مذكرة وتم رفعها لرئيس المدينة والذي قرر إحالة جميع العاملين به للتحقيق بالشئون القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا