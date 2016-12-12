تعرف على الأسعار الجديدة لـ “بيبسي و كوكاكولا” والفرق بين مشروبي البيبسي والكوكاكولا

شيماء مصطفى

أعلنت كلاً من شركتي المياه الغازية في مصر شركة كوكاكولا وشركة بيبسى،أنه بداية من منتصف شهر ديسمبر الحالي ستبدأ الشركتان في تطبيق زيادة أسعار المشروبات الغازية، فيما يلي أسعار بيبسي وكوكاكولا الجديدة بعد إقرار زيادة الأسعار.



أسعار بيبسي الجديدة 2017

باكتة زجاجات بلاستيك حجم لتر (6 زجاجات) ارتفع من 29 جنيه إلى 32 جنيه، وبالتالي أصبح سعر زجاجة بيبسي اللتر 5.50 قرشا

باكتة زجاجات بلاستيك حجم 2 لتر ( 6 زجاجات) ارتفع من 42.5 جنيه إلى 45.5 جنيه، وبالتالي أصبح سعر زجاجة بيبسي 2 لتر 7.5 جنيه

صندوق زجاجة “الصاروخ” (24 زجاجة) ارتفع من 42 جنيه إلى 52 جنيه، وبالتالي اصبح سعر زجاجة بيبسي الصاروخ 2.25 قرشا

أما بالنسبة لسعر كرتونة الكانز 2017 ، سيبدأ تطبيق الزيادة ابتداء من يوم 10 يناير القادم 2017، حيث سيرتفع سعر باكتة الكانز 2017 من 74 جنيه إلى 84 جنيه.

كرتونة كانز الجيب سترتفع من 62.5 جنيه إلى 72.5 جنيه.

أسعار كوكاكولا الجديدة 2017

صندوق زجاجة “الصاروخ” (24 زجاجة) من 40 جنيه إلى 54 جنيه.

باكتة زجاجات بلاستيك حجم لتر (6 زجاجات) ارتفع من 23 إلى 27 جنيه للتاجر.

كما أعلنت شركة كوكاكولا أنه ابتداء من يوم 24 ديسمبر ستطبق زيادة اسعار الكانز ، حيث سيرتفع سعر باكتة كانز جيب 2017 من 58 جنيه إلى 73 جنيه.

سعر كرتونة كانز كوكاكولا حجم كبير ارتفعت من 70 جنيه إلى 85 جنيه.

علي الرغم من ضعف إقبال السوق علي شراء المياه الغازية في فصل الشتاء، إلا أن رابطة المياه الغازية أعلنت عن زيادة إقبال التجار علي شراء المياه الغازية قبل تطبيق زيادة الأسعار.



الفرق بين البيبسي والكوكاكولا

نسبة السكر : يكمن الفرق بين بيبسي وكوكاكولا في نسبة السكر، حيث يحتوي البيبسي علي نسبة سكر أعلي من الكوكاكولا، لذالك هناك إعتقاد شائع بأن شعبية البيبسي مستمدة من ارتفاع نسبة السكر به

نسبة الأملاح: تحتوي الكوكاكولا على نسبة أملاح أكثر من البيبسي, حيث أنه بزجاجة الكوكاكولا 50 مل جرام من الصوديوم, بينما في زجاجة البيبسي 15 مل جرام فقط.

نسبة الكافيين: يحتوي البيبسي علي نسبة كافيين أكبر من تلك الموجودة في كوكاكولا، حيث أنزجاجة البيبسي تحتوي على 37,5 مل جرام كافيين, بينما تحتوي زججة الكوكاكولا على 34 ملجرام من الكافيين.

شبكةعيونالإخبارية

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