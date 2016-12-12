رسميًا.. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة فى تاريخه

توج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم، لعام 2016، وذلك للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تتويجه بها فى أعوام 2008، 2013 و2014.

وفاز” رونالدو” بالجائزة على حساب غريمه التقليدى ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذى حل فى المرتبة الثانية، وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، الذى جاء فى المرتبة الثالثة.

ولم يكن فوز رونالدو بالجائزة أمراً مفاجئاً، خاصة أنه تُوج بأكبر بطولتين فى 2016، وهما دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الـ11 فى تاريخه، وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال للمرة الأولى فى تاريخه، كما أنه وصل إلى أكثر من 550 هدفاً فى مسيرته الاحترافية، وتخطى حاجز الـ300 هدف مع ريال مدريد.