بلاغ لمحاكمة المتهمين لعدم تنفيذ حكم رفع اسم «شفيق» من قوائم ترقب الوصول

مراسل «ONA»

تقدمت هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق مع المتسبب فى عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 16 نوفمبر الماضى بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بوضع اسمه من على قوائم ترقب الوصول كما طالبت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن ذلك طبقا لاحكام الدستور .

وقالت الدكتورة دينا عدلي حسين وكيلة الفريق أحمد شفيق فى البلاغ المقدم إلى النائب العام وحمل رقم 15539 لسنة 2016 أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بإلغاء القرارين الصادرين من النائب العام بإدراج الفريق شفيق على قوائم المنع من السفر و قوائم ترقب الوصول،كما أن مصلحة الجوازات تشترط مخاطبة النيابة العامة رسمًيا، فقد تقديم طلب رسمي للمكتب الفنى للنائب العام بمخاطبة مصلحة الجوازات لتنفيذ قرار محكمة الجنايات سالف البيان، ولما كانت المادة 100 من دستور 2014 تنص على: ” وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله وكذا المادة 123 من قانون العقوبات تنص على: ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمًدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف، ولما كانت النيابة العامة هى الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام وقرارات المحاكم وفقا لنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية، لذا نلتمس بالتحقيق مع المتسبب فى عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات.