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إحالة 8 موظفين وطبيبين للتحقيق ‎ببني سويف

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إحالة 8 موظفين وطبيبين للتحقيق ‎ببني سويف إحالة 8 موظفين وطبيبين للتحقيق ‎ببني سويف

أرشيفية

مراسل «ONA»
> أحال خالد  سعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف 8 موظفين وطبيبين من العاملين في الوحدة الصحية بقرية منشأة عبد الصمد للتحقيق معهم لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

وفجائت حملة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة رمضان هلال مدير الإدارة الوحدة الصحية شطر زادة بقرية منشأة عبد الصمد التابعة لمجلس قروي ننا، وتبين للحملة غياب 8 موظفين وطبيبين عن العمل في الأوقات الرسمية مما تسبب في توقف العمل بالوحدة، أعدت الحملة مذكرة بما تم رصده لرفعها لرئيس المدينة والذي قرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية وإخطار وكيل وزارة الصحة.

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