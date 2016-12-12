رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية وإحالة ضباط بشرطة أبوظبي إلى التقاعد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2016 بترقية وإحالة ضباط بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى التقاعد.

وتضمن المرسوم الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي وصدر في السابع من سبتمبر 2016، ترقية 160 ضابطاً الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من التاريخ المبين قرين اسم كل واحد منهم.

ووفقاً للمرسوم يرقى 76 ضابطاً الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية اعتباراً من تاريخ اليوم السابق لصدور المرسوم ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

كما نص المرسوم على إحالة 47 ضابطاً الى التقاعد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

160 ضابطاً

> وشملت الترقيات كلا من: العقيد أحمد جمعة الرميثي والعقيد راشد محمد عبدالله النقبي والعقيد خليفة بطي عبيد الشامسي والعقيد سيف علي حميد الكتبي والعقيد راشد سهيل سعيد محمد آل علي والعقيد حميد سعيد أحمد العفريت الكويتي والعقيد محمد سهيل بخيت الراشدي والعقيد سالم خميس علي اليماحي والعقيد ثاني بطي ثاني الشامسي والعقيد خلفان سلطان حمد الكندي والعقيد جمال جمعة رضا حبش والعقيد ناصر سلطان على اليبهوني والعقيد سعيد محمد سعيد الكعبي والعقيد ابراهيم حسن عبدالله البلوشي والعقيد أحمد عبدالله أحمد الشحي والعقيد خميس راشد خميس الكعبي والعقيد أحمد جمعة يوسف الحداد والعقيد راشد سعيد عبيد الشامسي والعقيد مطر مصبح محمد الظاهري والعقيد ياسر سهيل الشرقي شنوح العامري والعقيد ابراهيم ناصر محمد الشامسي والعقيد عبدالله أحمد محمد الحوسني والعقيد محمد سالم عبدالله المهيري والعقيد حميد محمد ساعد المهيري والمقدم خالد عبدالله حاجي محمد خوري والمقدم سيف حميد علي الدرعي والمقدم هاشم السيد عماد الهاشمي والمقدم رصاص سالم رصاص العامري والمقدم جمعة عبيد محمد الراشدي والمقدم أحمد محمد زاهر الشبيل والمقدم سعيد سالم سعيد المرر والمقدم حمود سعيد حمود العفاري والمقدم نجلاء أسعد اسعد طاهر والمقدم صفية محمد عبدالله العلي والمقدم راشد محمد ذيبان المنصوري والمقدم حميد محمد سالم سعيد العفاري والمقدم عبيد محمد عبيد بني شميلي والمقدم فهد مرهون خميس الساعدي والمقدم مريم أحمد قاسم سلام والمقدم أحمد خليفة سيف بالأصلي والمقدم عبدالعزيز مسعود علي مسعود الظاهري والمقدم حمدان سيف محمد حمدان المنصوري والمقدم محمد عبيد علي الظاهري والمقدم راشد خلف عبيد الظاهري والرائد مبارك راشد سالم الكتبي والرائد علي محمد عبيد الزعابي والرائد محمد حسين محمد الخوري والرائد ثريا علي سالم الدويلة والرائد سهيل خليفة سالم الخيلي والرائد ناصر سعيد علي العيساني والرائد محمد حميد اربيع آل علي والرائد محمد راشد علي احمد الحفيتي والرائد حمد عبيد مرزوق الدهماني والرائد مروان راشد سلطان العنابرة والرائد جاسم محمد راشد العناتلة والرائد محمد عبيد سيف حفيتي والرائد محمد سالم خميس الحمودي والرائد يعقوب يوسف عبدالكريم الأحمد والرائد احمد صالح محمد القطبة والرائد سالم بخيت محمد الهاملي والرائد بليغ حامد قايد العزعزي والرائد سلطان سيف محمد الطنيجي والرائد خليفة مطر محمد النيادي والرائد علي خميس عبود اليماحي والرائد سعيد خليفة حميد آل علي والرائد علي خميس المهيري والرائد مصبح راشد مصبح الكعبي والرائد سيف حسن سيف المنصوري والرائد راشد علي عبدالله الكعبي والرائد أحمد راشد سالم الملا والرائد راشد سالم راشد الشامسي والرائد سويدان سعد سعيد العامري والرائد طلال عبدالرحيم عبدالله الأحمد والرائد ايمن جميعان سليمان المصري والرائد سعيد سهيل عبدالله المزروعي والرائد سهيل صياح محمد المزروعي والرائد سعيد حميد حمد دلموج الظاهري والرائد محمد عبدالله خلفان الحساني والرائد سهيل مبارك محمد الكليلي والرائد خالد محمد خميس الشحي والرائد ناصر عبدالرحمن جعفر الزعابي والرائد علي محمد سيف النيادي والرائد صالح سالم صالح الجنيبي والرائد ابراهيم حسن محمد المعمري والرائد محمد عبيد عبدالرحمن الفلاحي والرائد سهيل محمد سلطان الخيلي والرائد احمد جمعة مطر الخيلي والرائد ملفي سالم خليفة الخيلي والرائد راشد بطي محمد الغفلي والرائد محمد ناصر علي سالم الزيدي والرائد حسن حبان سعيد الكثيري والرائد عوض سالم عوض الكثيري والرائد أحمد مصبح عابد المري والرائد فواز عباد ضيف الله صالح الدرة والرائد نهال عبدالرحمن عبدالغفور والرائد سعيد هلال محمد الكويتي والرائد سعيد محمد غانم القمزي والرائد محمد عبدالله محمد الريسي والرائد علاء أمين علي سعيد والرائد محمد علي سالم الكتبي والرائد حمد قنون مطر الشامسي والرائد عموش صالح هادي المنصوري والرائد بدر عبدالله مصبح النيادي والرائد عبدالله سليمان محمد الفزاري والرائد حمد سالم حمد المعمري والرائد سعيد حسن محمد النزواني والرائد محمد عبدالله حسن المرشدي والرائد علي عبيد مصبح العليلي والرائد حمد حمود سليمان العبري والرائد عوض ساري سلطان الخيلي والرائد عبدالله يوسف سعيد السويدي والرائد طارق عبدالله راشد الجنيبي والرائد يوسف فرج عبدالله الحسن والرائد سالم الشريف زين سالم سعود الحارثي والرائد أحمد عيلان عبدالله المهيري الياسي والرائد راشد سيف عبيد محمد الفارسي والرائد أحمد محمد سالمين الصمباري العامري والراشد محمد بخيت النوه أحمد المنهالي والرائد حمد أحمد سعيد الدرمكي والرائد حمدان سعيد مسلم الراشدي والرائد حميد عبدالله سعيد راشد الجابري والرائد محمد عتيق سعيد علي الحساني والرائد حمد خلفان راشد بالعامري الكتبي والرائد مبارك سعيد سالم الخيلي والرائد سالم عبدالله أحمد الكوك الشحي والرائد بهيان حمد بهيان باروت العامري والرائد مبارك محمد حمد العامري والرائد خالد سيف عبيد الظاهري والرائد احمد علي سالم الساعدي والرائد برقان أحمد عبدالله ابراهيم آل حماد والرائد خالد سالم خميس النبهاني والرائد محمد صالح عبدالله الحجري والرائد عبدالرحيم حسن رحيمداد البلوشي والرائد محمد حمد عبدالله العامري والرائد سيف عبدالله معضد الزعابي والرائد حمد سعيد حمد العامري والرائد سليمان محمد عبدالله الكعبي والرائد فيصل محمد يوسف الحمادي والرائد محمد عبدالله محمد النقبي والرائد هزاع أحمد محمد الشحي والرائد حسن حميد حسن خاتم الشامسي والرائد محمد سعيد سليمان محمد اليماحي والرائد عبدالمنعم محمد أحمد عبيد بشير الشحي والرائد محمد حسن محمد علي طاهر البلوشي والرائد حمدان عبدالعزيز محمد الصيعري والرائد الحايف راشد محمد مقيريعه المنصوري والرائد فيصل حسن صالح ناصر القحطاني والرائد سهيل سالم سعيد خليفة الخيلي والرائد مصبح محمد سعيد الكعبي والرائد محمد علي محمد الظنحاني والرائد احمد عبدالله بخيت الظاهري والرائد محسن سعيد صالح المنصوري والرائد عمر شيخان بدر سالم المنذري والرائد احمد عبدالله الزعابي والرائد محمد سالم سهيل العامري والرائد محمد أحمد سيف عبدالله الزعابي والرائد أحمد صالح محمد عبدالهادي الهاشمي والرائد علي سيف غدير العرياني والرائد فيصل حسن راشد الزعابي والرائد عبدالله مبارك نايل النعيمي.

ترقية وإحالة إلى التقاعد

> ووفقاً للمرسوم يرقى 76 ضابطاً الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية اعتباراً من تاريخ اليوم السابق لصدور المرسوم ومن ثم احالتهم الى التقاعد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم وهم: العميد محمد غدير عبيد علي الكتبي والعميد حمد سعيد راشد تريس الظاهري والعميد محمد خميس مغير جابر الخليلي والعميد محمد خليفة حميد كريه المرر والعميد حمد عديل محمد عديل الشامسي والعميد غريب محمد درويش الحوسني والعقيد حمد ناصر حمد البلوشي والعقيد محمد احمد محمد الأنصاري والعقيد سالم خلفان سلطان راشد الشامسي والعقيد عبدالعزيز عبدالرحمن فارس عبدالرحمن والعقيد سيف عبدالله يوسف محمد استاذ الشحي والعقيد محمد علي عبدالله محمد الشوكة والعقيد الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان والعقيد عبيد نخيرة عبيد سعيد الظاهري والعقيد سلطان صوايح علي خميس الدرمكي والعقيد محمد حمد علي حمد البادي والعقيد مطر محمد سعيد راشد الكعبي والعقيد عارف سيف حمد علي الشامسي والعقيد علي ابراهيم محمد علي الطنيجي والعقيد سعيد بخيت عيسى المنصوري والعقيد حريف راشد حريف احمد المرر والعقيد علي محمد علي عبدالرحمن الظاهري والعقيد محمد احمد ابراهيم جاسم الحوسني والعقيد عوض راشد سعيد سيف المهيري والعقيد راشد محمد حارب راشد المنصوري والعقيد احمد عبدالله احمد محمد المرزوقي والعقيد حمد مبارك مسلم عثعيث العامري والعقيد سيف احمد محمد حسن زويد الظهوري والعقيد احمد سعيد راشد مطر البادي والعقيد عوض محمد علي محمد الظاهري والعقيد محمد احمد محمد عبدالله الزيودي والعقيد حارب خميس مغير جابر الخيلي والعقيد محمد علي صالح هلابي والعقيد حسين محمود ابراهيم العوضي والعقيد انور محمود ابراهيم العوضي والعقيد سيف محمد سالم علي القطام الزعابي والعقيد سعود سالم شافي آل شافي الهاجري والعقيد عبيد مصبح عبيد مصبح الطنيجي والعقيد سعيد حسن سعيد حسن اليماحي والعقيد حمد حارب محمد سعيد الخيلي والعقيد علي حسن خصيف محمد الكندي والمقدم رجاء يوسف احمد بوشقر والمقدم علي سيف علي محمد الدرمكي والمقدم احمد عبدالله علي محمد الشمري والمقدم ايمان محمد علي الجابري والمقدم احمد محمد حارب راشد المنصوري والمقدم سعيد غدير خدومة عبدالله النعيمي والمقدم حمود محمد حمود سليم الهاجري والمقدم خليفة مبروك يسلم صالح العمري والمقدم أمل محمد سعيد المحرمي والمقدم يوسف محمد صالح عبدالله بني حماد والمقدم سلطان محمد حماد محمد الشامسي والمقدم سيف سلطان سلام سلطان النعيمي والمقدم علي سالم علي سالم مالك المنصوري والمقدم عادل عبدالعزيز حسن السجواني والمقدم احمد صالح علي المصعبي والمقدم مصبح محمد عبيد محمد بن احمد الطنيجي والمقدم خميس سالم علي سالم الدرمكي والرائد حسن مراد عيسى المازم والرائد سعيد محمد سعيد الفارسي والرائد ناصر عامر سالم احمد الحميري والرائد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والرائد عوض سعيد ثاني سالم السيابي والرائد سهيل سالم مصبح الكتبي والرائد سعيد ناصر سالمين محمد العيماني والرائد خميس سالم سعيد سليم الشامسي والرائد صالح ابوبكر سالم الطهبوش والرائد حسين احمد ابراهيم سالم الحوسني والرائد ابراهيم ناصر محمد المطروشي والرائد رحمة فضل احمد محمد علي والرائد ناصر محمد رضه زيتون المهيري والرائد بخيت علي كلفوت سالم الخوار والرائد محمد عبدالكريم علي مير أميري والرائد محمد حمد عبدالهادي الدوية الهاجري والرائد خليل محمود محمد رشيد.

وأشار المرسوم إلى ترقية ضابطين إلى الرتبة التي تلي رتبتهما الحالية اعتباراً من 16/11/2015 ومن ثم احالتهما الى التقاعد اعتباراً من 17/11/2015 وهما: العقيد مطر حمد مطر محمد عميرة الشامسي والعقيد خليفة سهيل علي المزروعي.

كما نص المرسوم على ترقية المقدم متعرض محمد متعرض العقاري بالرتبة التي تليها اعتباراً من تاريخ اليوم السابق لوفاته وهو 1/10/2014 ومن ثم احالته الى التقاعد اعتباراً من تاريخ الوفاة.

ونص المرسوم على احالة المقدم حاضر احمد حسين عبدالرحمن شريم الى التقاعد بسبب الوفاة اعتباراً من تاريخ الوفاة في 8/4/2014.

إحالة 47 ضابطاً إلى التقاعد

> كما نص المرسوم على احالة 47 ضابطاً الى التقاعد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم وهم: اللواء ناصر العوضي يحيى سميحية المنهالي واللواء محمد سالم عويضة جابر الخيلي والعميد علي خميس محمد السناني والعميد جامع احمد عبدالله المشرخ والعميد خلف سعيد محمد الشبلي والعميد عبدالرحمن خميس سعيد الشامسي والعميد خميس اسحاف محمد علي المحمودي والعميد خميس مصبح خميس الغشيش المرر والعميد انور عبدالله محمد الملا الشحي والعميد مبارك سعيد محمد مبارك الحديلي والعميد سيف حمدان راشد الكعبي والعميد احمد خليفة احمد القمزي والعقيد يسلم مبارك بن حيدرة التميمي والعقيد عبدالله سالم ابراهيم علي المهري والعقيد محمد احمد سيف محمد المزروعي والعقيد سيف عبيد خليفة سيف الخيلي والعقيد عبدالله اسحق سليمان محمد أبوشوشة والعقيد عبدالله سالم محمد نظر الحوسني والعقيد راشد سالم سعيد سليم الشامسي والعقيد محمد سالم عبدالله الزعابي والعقيد سعيد سالم خليفة الراشدي والعقيد راشد محمد علي حمر عين الظاهري والمقدم سيف علي ابراهيم الحمادي والمقدم وحيدة يوسف ناصر غانم الحوسني والمقدم امين عيسى محمد امين محمد والمقدم انور علوي احمد العفيفي والمقدم عيسىى احمد يوسف احمد الهاشمي والمقدم محمد خادم سعيد محمد سعيد العتيبي والمقدم سيف عبيد خميس عبيد المهيري والمقدم خالد بخيت عبيد بخيت الشامسي والمقدم فيصل ابراهيم سعيد العجال العلي والرائد علي حمد مطوع الضحي الكتبي والرائد جمعة يوسف مبارك جمعة الجنيبي والرائد محمد حسن حسين الحوسني والرائد محمد يوسف سالم الحمادي والرائد ابراهيم اسماعيل هاتم الحوسني والرائد فادية احمد عيضة مبارك العامري والرائد سالم عبدالله محمد جاسم الكعبي والرائد حسين محمد سالم الجابري والرائد سلطان علي سعيد علي الشامسي والرائد سالم الشرقي عبدالله مسلم المحرمي والرائد محمد خميس مطر سالم الكعبي والرائد ناصر عبدالله محمود حميدان حماد والرائد سالم سعيد محمد المحرزي والرائد فهد مرزوق محمد علي والرائد سلطان سعيد مصبح حمدان العزيزي.

ونص المرسوم على إحالة اللواء خليل داوود محمد بدران القراعين الى التقاعد اعتباراً من 16/10/2015 والعقيد عبيد راشد جمعة راشد الحمودي الى التقاعد اعتباراً من 9/9/2016.