أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 12/12/2016

كتب هيثم عويس

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 12 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، رفض إنبى التفريط فى محمود قاعود للإسماعيلى، بالإضافة للمفاوضات التى يجريها مجلس الإدارة مع أحمد العجوز وهانى رمزى لقيادة الفريق فنيا خلفا لأشرف خضر.

تمسك مسئولو نادى إنبى بمحمود قاعود مهاجم الفريق البترولى رافضين التفريط فيه لصفوف الإسماعيلى والذى دخل معهم فى خط مفاوضاتهم للتعاقد مع اللاعب وتدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.

يتحدد اليوم الاثنين موقف الثنائى سامح عبد الفضيل ووليد عطية ثنائى الإسماعيلى من اللحاق بمباراة فريقهما أمام أسوان والمحدد لها بعد غدٍ الأربعاء بعد تعرضهما للإصابات خلال مباراة فريقهما الأخيرة أمام الداخلية بالجولة الـ14 بالدورى حيث تعرض الأول لالتواء فى الكاحل والثانى لكدمة فى ركبته.

يخطط مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للتعاقد مع حمزة الجمل المدير الفنى السابق لظفار العمانى أو أحمد العجوز المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، من أجل تولى القيادة الفنية للدراويش خلفًا لأشرف خضر المدير الفنى الحالي، بسبب النتائج السلبية التى حققها فى الجولات الماضية ونتج عنها تراجع أداء الدراويش ووضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام.