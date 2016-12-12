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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلي وإنبى

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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلي وإنبى جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلي وإنبى

>كتب عمرو جاب الله

ينشر "اليوم السابع" جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد نهاية مباراة الأهلي وإنبى، التى أقيمت مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى أولى مباريات الأسبوع الـ15 من منافسات بطولة الدورى.

ورغم تعادل الأهلي سلبياً مع إنبى إلا أنه ما زال يتصدر الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المقاصة بقيادة إيهاب جلال المركز الثانى برصيد 31 نقطة وسيواجه غداً طلائع الجيش، فيما يحتل المصرى المركز الثالث برصيد 28 نقطة ويليه سموحة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وما زال الزمالك بعيدًا عن المربع الذهبى، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، وما زال له 4 مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة الغد فى الأسبوع الحالى مع بتروجت.

 


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