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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مستشفي لعلاج الأورام بالتعاون مع وزارة الصحة

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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مستشفي لعلاج الأورام بالتعاون مع وزارة الصحة رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مستشفي لعلاج الأورام بالتعاون مع وزارة الصحة

الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف عن خضوع  مستشفى وزارة الصحة المقامة بشرق النيل لعلاج الأورام لإشراف كلية الطب البشري وذلك عقب  الاجتماع الذى عقد بين الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة ورئيس الجامعة والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشرى.

 وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة على أن يتم تخصيص مستشفى 24 سرير لعلاج الأورام وتكون تحت اشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس والطاقم الطبي المتخصصين  بكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف.

وأضاف لطفي أن مستشفى الأورام ستكون الأولى من نوعها بمحافظة بنى سويف لتخفيف العبئ عن كاهل مرضى الأورام بالمحافظة و تساعد في سرعة  إنقاذ الحالات الحرجة بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامة بدلاً من سفرها إلى القاهرة الأمر الذي كان يؤرق المواطن ويثقل من كاهل أعبائه المادية.

وأشار الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب البشرى،  أن المستشفى  مزودة  بأحدث الأجهزة المتخصصة في الكشف والفحص الشامل لكافة مرضى الأورام والتى تعمل على تحديد مكان الورم، وكذلك سبل معالجته والقضاء عليه بمختلف أنواع العلاج الكيماوي والإشعاعي وجراحة الأورام  في وقت قياسي.

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