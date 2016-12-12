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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في ألتراس أهلاوي

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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في ألتراس أهلاوي غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في ألتراس أهلاوي

محكمة جنايات الجيزة

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة ثلاث متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” الالتراس أهلاوي “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتم هم أحمد رضا عبد الصادق سالم ومحمد حسن أمام محمد وأحمد عثمان محمد عثمان علي.

وكانت النيابة قد وجهت إلي المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل .. اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه ووضع نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

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