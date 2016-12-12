مدير أعمال إليسا ينفي لـ "سيدتي نت" خبر غنائها في فلسطين

بيروت_ سيدتي نت

نفى أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة إليسا، الخبر الذي انتشر في بعض المواقع الإلكترونية والذي أكد خبر غنائها في "الناصرة" الفلسطينية في عيد الميلاد، وقال " هذا الخبر غير صحيح، ومن المفترض عدم تصديقه حتى بدون الرجوع إلينا"، وتابع " القانون يمنع أي لبناني من دخول الأراضي المحتلة وهذا أمر معروف للجميع"، مشيراً إلى أن وضع الفنانين اللبناني يختلف عن وضع أي فنان عربي غنى في الأراضي المحتلة.

ولأن الخبر يبدو أقرب الى التصديق خصوصاً وأنه تم ذكر إسم السلطة الفلسطينية ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، أجاب أمين أبي ياغي " حتى لو تمّ ذكر إسم الرئيس .. هذا الخبر يبقى غير صحيح".

وعن الجهة التي تقف وراء الترويج لمثل هذا الخبر، ردّ أمين أبي ياغي" المحبون كثر"، وعما إذا كان يقصد أن هناك من يحاول الحاق الأذى بإليسا علق أبي ياغي قائلا" فليتكلموا من الآن وحتى آخر العمر.. يا جبل ما يهزك ريح".

كما نفى أمين أبي ياغي نيّة اليسا إحياء أي حفل بمناسبة عيد الميلاد وقال" قرار اليسا بعدم الغناء يشمل عيديّ الميلاد ورأس السنة".

وكانت قد إنتشرت أخبار تشير إلى أن رئيس بلدية الناصرة علي سلام تواصل مع إدارة أعمال إليسا بدعم من السلطة الفلسطينية، وأحد متعهدي الحفلات البارزين، وذلك من اجل التعاقد معها لإحياء الحفل المركزي ضمن أمسيات الكرسماس ماركت (سوق الميلاد) في المدينة، وأنه جرت مفاوضات من أجل مشاركة هيفاء وهبي أيضاً، ولكن العديد من الصعوبات حالت دون ذلك، علماً أن إدارة بلدية الناصرة كانت قد حاولت التعاقد مع الفنان العراقي كاظم الساهر من أجل احياء الحفل المركزي، إلا انه وبعد التوصل الى تفاهمات اولية، قرر الساهر الإعتذار عن المشاركة لأسباب خاصة.