هل تتحول هذه الرواية الى فيلم سينمائي؟

بعد عام من إصدار روايتها "راقصة داعش"، أعلنت الزميلة الصحفية أسماء وهبة عن تحويلها الى عمل درامي.

وقد صرحت وهبة لـ"سيدتي نت "أنها تعكف حالياً على كتابة سيناريو العمل دون التأكيد على كونه مسلسل أو فيلم. ". هذا في الوقت الذي حسمت فيه المنتجة اللبنانية رولا ثلج أمرها بتحويل الرواية الى فيلم سينمائي قريباً.

وكانت أسماء وهبة قد نظّمت ندوة في مركز "بيال" ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب لمناقشة روايتها "راقصة داعش" التي شارك فيها الممثل السوري خالد القيش، المتوقع أن يكون مشاركاً في العمل الدرامي المرتقب، والمنتجة اللبنانية رولا تلج والممثلة اللبنانية باميلا الكيك والروائية الجزائرية فضيلة الفاروق، التي كانت سبباً في اشتعال نقاش حاد بينها وبين أحد الحضور في الندوة كاد أن يتحول الى تشابك كلامي بسبب إشارتها الى حالة الاحباط العام التي يعيشها العالم العربي.

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