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الموت يطارد أبطال مسلسل نبيلة عبيد الجديد

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الإثنين 12-12-2016 17:10

القاهرة_عمرو رضا

في مواجهة الأزمة المتصاعدة بضعف وندرة النصوص الصالحة لصناعة مسلسلات ناجحة، لجأت الفنانة نبيلة عبيد للتفتيش في دفاترها القديمة ووجدت ضالتها في مسلسل إذاعي قدمته منذ 15 عاما بعنوان "سجن الزوجية"، والمفارقة الحزينة أنها بمجرد الاستقرار على إعادة تقديمه تلفزيونياً مات بطله النجم الكبير محمود عبد العزيز ورحل مؤلفه الكاتب المبدع محمود أبو زيد!!
صاحبة لقب "فنانة الأولى" تجاوزت الأحزان ولا زالت مصرة على إعادة تقديم المسلسل الذي حظى بنسخته الاذاعية بنجاح غير مسبوق، ولم يعرف بعد من سيستكمل كتابة المسلسل بعد رحيل مؤلفه، وهل سيوافق النجم محمود حميدة على المشاركة في النسخة الجديدة بنفس دوره في العمل القديم، كما لم يتم الاستقرار على اسم المخرج، ولكن المؤكد أن العمل لن يرى النور في موسم دراما رمضان 2017 خاصة وأن اسرة المؤلف ستقوم بدفنه اليوم ولن تتقبل المناقشة بأي تفاصيل فنية قبل إقامة مراسم العزاء.
يذكر أن مسلسل " سجن الزوجية" يتناول قضية أزمة منتصف العمر التي يمر بها الأزواج وتأثيرها على استمرار الحياة الزوجية، ويقوم بالأساس على النجوم الكبار، فمن بقى منهم ليشارك نبيلة عبيد حلم انتهاء أربع سنوات من الغياب عن الأضواء؟

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سيدتي

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