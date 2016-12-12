تأكيدًا لما نشرته ONA| ننشر الاسم النهائي للقناة الإخبارية بين CBC والنهار

كتبت- إ نجي لطفي

استقرت شبكتا النهار وCBC ، على الاسم النهائي للقناة الإخبارية الجديدة المشتركة بينهما وهي extra news حيث تم تغييرها بعدما كانت تسمى بشكل مبدئي اكسترا اليوم .

ومن المقرر بث القناة خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل، والتي ستشمل على عناصر شبكتي CBC والنهار اليوم .

وكانت وكالةONA قد نشرت بتاريخ 20 نوفمبر

خبرا يفيد اقتراح شبكتي النهار وCBC بتغيير الاسم الخاص بالقناة المشتركة للمزيد..

وفي سياق متصل، نجحت شركتا CBC والنهار في ضم الإعلامي د. إبراهيم الكرداني إلى نجوم قناته الإخبارية الجديدة extra news المقرر إطلاقها خلال أسابيع.

ويقدم الكرداني البرنامج الصباحي للقناة ” هذا الصباح ” يوميا من السبت إلى الأربعاء مع الإعلامية ريهام إبراهيم ونجمتي Extra news الشابتين لما جبريل ونانسي نور وهو البرنامج الذي يبث على الهواء من السابعة صباحا حتى العاشرة.