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ننشر أسعار الذهب خلال ختام اليوم الإثنين في السوق المصري .. عقب ملامسة الدولار لحاجز الـ 19 جنية

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ننشر أسعار الذهب خلال ختام اليوم الإثنين في السوق المصري .. عقب ملامسة الدولار لحاجز الـ 19 جنية ننشر أسعار الذهب خلال ختام اليوم الإثنين في السوق المصري .. عقب ملامسة الدولار لحاجز الـ 19 جنية

شهدت الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين في جميع محلات الصاغة انخفاض ملحوظ، علي الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في معظم البنوك خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين ليلامس حاجز الـ 19 جنية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك اليوم قيمة 18.00 جنية للشراء، وقيمة 18.45 جنية للبيع.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في جميع محلات الصاغة

    حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 391 جنية مصري في محلات الصاغة.
    كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الإثنين قيمة 503 جنية في السوق المصري.
    كما لنخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم ليسجل قيمة 587 جنية في السوق المصري.
    أما عيار 24 فقد وصل سعر الجرام اليوم الإثنين قيمة 671 جنية مصري في محلات الصاغة.
    وسجل سعر الجنية الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين قيمة 4696 جنية مصري.

 

 


 

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