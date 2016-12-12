بالفيديو.. شاب يقتل والديه ويحرقهما في جريمة بشعة صدمت المجتمع

تمكنت شرطة رأس الخيمة من التوصل للمتسبب بحادثة الحريق الذي شب في منزل برأس الخيمة صباح أمس.

وقال العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة أن فرق البحث والتحري تمكنت من التوصل للمتسبب بحادثة الحريق. والتي نتج عنها وفاة الأب والأم وإصابة إبنهما بإصابات بسيطة حيث اتضح أن الإبن الأكبر 38 عاماً هو من قام بإشعال النار بالمنزل.

وجاري إجراء التحقيقات المبدئية واستكمال الإجراءات القانونية كما تم طلب التقارير الطبية لحالته الصحية، وتم تحويل ملف الحادثة للنيابة العامة.

ودعا العميد جميع الآباء والأمهات بضرورة الإهتمام بأبنائهم ورعايتهم الرعاية اللازمة.

خاصة ممن يعانون من اضطرابات نفسية وغيرها، حتى لا يقعوا في السلوكيات الخاطئة والجرائم التي يعاقب عليها القانون.

كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم إطلاق الشائعات عبر مواقع التواصل والتي تؤثر أحياناً على سير الإجراءات الشرطية وتربك المجتمع بصورة أو بأخرى.