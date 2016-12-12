«مصطفى الفقي» ضيف إنجي أنور على راديو ميجا FM

كتبت – إنجي لطفي:

استضافت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” الجملة ناقصة” على راديو ميجا FM، خلال حلقة اليوم، المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وعلق الفقي، على حادث انفجار الكنيسة البطرسية في انفجار بمحيط الكاتدرائية، مطالبا بقوانين إجرائية صارمة لمعاقبة هولاء الإرهابين.

و في سياق متصل، علقت «أنور» على حادث الانفجار قائلة:” أما الإرهاب والإرهابيين وأعداء الأدب والفن والإنسانية كلها فمصيرهم إلى زوال، والتاريخ زي ما نسي اسم الشابين الذين تم إعدامهم بسبب محاولتهم اغتيال نجيب محفوظ هينسى كل أسماء الإرهابيين اللي بيتم استخدامهم في التفجيرات والاغتيالات أو الأدوات في يد الإرهابيين الحقيقيين، ولو اتذكر اسم حد فيهم فهيكون في القائمة السوداء القذرة الملوثة بدماء الأبرياء، أو مزبلة التاريخ زي ما بنقول.