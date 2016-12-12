أهم 10 بوستات بالسوشيال ميديا.. بريطانيا تنكس علمها حدادا على شهداء الكنيسة

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1- 8 تويتات تلخص أهم ما قاله الرئيس السيسى بجنازة شهداء الكنيسة البطرسية

2- السفارة البريطانية تنكس العلم حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية

3- رئيس وادى دجلة يتمنى الشفاء لـ"ماجى" لاعبة الفريق بعد إصابتها فى التفجير

4- ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية: يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته

5- آمال ماهر تؤجل طرح كليب أغنيتها حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية

6- طالبة تنعى صديقتها بانفجار البطرسية: "دخلتى من باب الكنيسة روحتى للسما"

أية عماد

7- صابر الرباعى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والده بصورة عبر "فيس بوك"

8- شاهد هدية سيرين عبد النور بمناسبة عيد الميلاد

9- إليسا: أحلم بالسفر والغناء فى بيت لحم حيث ولد المسيح

10- شاهد ترجمة أغنية فيلم تايتنك بالعربية