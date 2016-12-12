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أهم 10 بوستات بالسوشيال ميديا.. بريطانيا تنكس علمها حدادا على شهداء الكنيسة

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أهم 10 بوستات بالسوشيال ميديا.. بريطانيا تنكس علمها حدادا على شهداء الكنيسة أهم 10 بوستات بالسوشيال ميديا.. بريطانيا تنكس علمها حدادا على شهداء الكنيسة

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1-      8 تويتات تلخص أهم ما قاله الرئيس السيسى بجنازة شهداء الكنيسة البطرسية

 

2-      السفارة البريطانية تنكس العلم حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية

 

3-      رئيس وادى دجلة يتمنى الشفاء لـ"ماجى" لاعبة الفريق بعد إصابتها فى التفجير

 

4-      ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية: يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته

 

5-      آمال ماهر تؤجل طرح كليب أغنيتها حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية

 

6-      طالبة تنعى صديقتها بانفجار البطرسية: "دخلتى من باب الكنيسة روحتى للسما"

أية عماد

7-      صابر الرباعى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والده بصورة عبر "فيس بوك"

 

8-      شاهد هدية سيرين عبد النور بمناسبة عيد الميلاد

 

9-      إليسا: أحلم بالسفر والغناء فى بيت لحم حيث ولد المسيح

 

10-   شاهد ترجمة أغنية فيلم تايتنك بالعربية


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