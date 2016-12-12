أهم 10 بوستات بالسوشيال ميديا.. بريطانيا تنكس علمها حدادا على شهداء الكنيسة

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.
1- 8 تويتات تلخص أهم ما قاله الرئيس السيسى بجنازة شهداء الكنيسة البطرسية
2- السفارة البريطانية تنكس العلم حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية
3- رئيس وادى دجلة يتمنى الشفاء لـ"ماجى" لاعبة الفريق بعد إصابتها فى التفجير
4- ساويرس معلقا على إدانة الإخوان حادث البطرسية: يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته
5- آمال ماهر تؤجل طرح كليب أغنيتها حدادا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية
6- طالبة تنعى صديقتها بانفجار البطرسية: "دخلتى من باب الكنيسة روحتى للسما"
أية عماد
7- صابر الرباعى يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والده بصورة عبر "فيس بوك"
8- شاهد هدية سيرين عبد النور بمناسبة عيد الميلاد
9- إليسا: أحلم بالسفر والغناء فى بيت لحم حيث ولد المسيح
10- شاهد ترجمة أغنية فيلم تايتنك بالعربية
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