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«Extra news» تعيد إبراهيم الكرداني إلى الشاشة ‎

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الإعلامي د. إبراهيم الكرداني

الإعلامي د. إبراهيم الكرداني

كتبت- إنجي لطفي

في مفاجأة حقيقية وبعد غيابه لسنوات نجحت شركتا CBC والنهار في ضم الإعلامي د. إبراهيم الكرداني إلى نجوم قناته الجديدة Extra news المقرر إطلاقها خلال أسابيع.

إبراهيم الكرداني سيقدم البرنامج الصباحي للقناة ” هذا الصباح ” يوميا من السبت إلى الأربعاء مع الإعلامية ريهام إبراهيم ونجمتي Extra news الشابتين لما جبريل ونانسي نور وهو البرنامج الذي يبث على الهواء من السابعة صباحا حتى العاشرة.

الكرداني حقق جماهيرية خاصة من خلال شخصيته المميزة وأسلوبه المتفرد منذ بدايته في الإذاعة في نشرات الأخبار والبرامج الصباحية وحقق شهرة كبيرة حين انتقل إلى التليفزيون المصري مقدم النشرة الإخبارية باللغة الإنجليزية وبرنامج ” بانوراما مصرية ” وعدد كبير من برامج الشباب .. كما كان ضمن أول مجموعة مذيعين قدمت البرنامج الصباحي الأشهر ” صباح الخير يا ” وقد حصل الكرداني على لقب أفضل مذيع لأربع سنوات متتالية.

وإلى جانب عمله الإعلامي لم يتوقف إبراهيم الكرداني عن العمل في تخصصه الأصلي كطبيب فهو أستاذ الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية كما عمل مع منظمة اليونيسيف ومستشارا للأمم المتحدة للتنمية ومتحدثا رسميا لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط .. وفي الوقت الحالي هو مستشار الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز.

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