الرئيس الفلسطيني يلتقي المبعوث الروسي للسلام في الشرق الأوسط

إلتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ،اليوم الاثنين ، المبعوث الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيرجي فيرشنين .

ونقل فيرشنين تحيات الرئيس الروسي فلاديميربوتين، وارتياحه الكبير لنجاح المؤتمر العام السابع لحركة فتح، الذي عقد مؤخراً في رام الله .

وأكد “فيرشنين” استمرار الدعم الروسي الكامل للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وحرص روسيا على تعزيز التعاون الثنائي مع فلسطين .

كما أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره لجهود الرئيس بوتين، ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، مثمناً المشاركة الروسية الهامة في إفتتاح أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح.

وجرى خلال اللقاء، التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والروسي، حول بعض الخطوات المهمة في المرحلة القادمة .