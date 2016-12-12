«القضاة»: تعديل القوانين هو الحل الأساسي لسرعة التقاضي

مراسل «ONA»

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، أن تعديل القوانين، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل الأساسي والسريع للقضاء على بطء التقاضي.. مشيرا إلى أن النادي يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته التي يستشعر فيها آلام وأوجاع أبناء الوطن بضرورة تعديل القوانين للقضاء على بطء التقاضي.

وأشار النادي، في بيان له، إلى أنه يؤكد ثقته الكاملة في مجلس النواب، وإمكانياته وقدراته العالية في تقدير الأمور وحلها سريعا، بتعديل التشريعات القديمة البالية التي تقف عائقا أمام القضاء والقضاة نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح النادي، أنه سبق وأن طالب بتعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق القصاص العادل.