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ولي عهد البحرين يصل البلاد

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ولي عهد البحرين يصل البلاد ولي عهد البحرين يصل البلاد

وصل البلاد مساء اليوم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.. لحضور أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي " فكر 15 " الذي تستضيفه أبوظبي.

وكان في استقباله ــ لدى وصول مطار الرئاسة ــ سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

ويعقد مؤتمر " فكر 15 " تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات في أبوظبي ــ تحت عنوان " التكامل العربي : مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة " .. فيما يختتم أعماله يوم الأربعاء المقبل.

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