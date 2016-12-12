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محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب غداً

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محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب غداً محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب غداً

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تنطلق "غداً الثلاثاء" فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وبمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب في القمة التي تُعقد على مدى يومين في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، وحضور نخبة من خبراء ورواد التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم.

ويشارك في القمة ما يقارب 54 متحدثاً، حيث يسلطون الضوء على فرص وتحديات توظيف مجالات التواصل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق صالح المجتمع سواء بالترويج للفكر الإيجابي أو تشجيع أفراده على تطوير محيطهم الاجتماعي إلى الأفضل على كافة الأصعدة.

ويشهد اليوم الأول للقمة حفل تكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2016، والهادفة إلى تكريم إبداعات الأفراد والمؤسسات في عدد من الفئات المختلفة عبر وسائل التواصل.  

 

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