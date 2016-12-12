الجيش التركي يلقي منشورات لحث المدنيين السوريين علي اللجوء لمخابئ آمنة

ألقي الجيش التركي، اليوم الاثنين، منشورات على مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”، يحث فيها المدنيين على اللجوء إلى مخابئ آمنة مع تقدم المعارضة السورية التي تدعمها تركيا جوا وبالدبابات صوب المدينة.

وذكر راديو (سوا) الأمريكي، أن المنشورات التي ألقيت على آخر معقل حضري يسيطر عليه التنظيم في ريف حلب الشمالي تشير إلى هجوم وشيك بعد أن انتزع المئات من المقاتلين العرب والتركمان السيطرة على قريتين على الأقل غربي الباب الأسبوع الماضي.

يذكر أن، القوات الجوية التركية كثفت غاراتها على شمال سوريا في الأيام القليلة الماضية في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها قبل نحو 4 أشهر مع المعارضين السوريين بهدف إبعاد المتشددين والمقاتلين الأكراد عن حدودها.