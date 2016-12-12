بالصور.. "الداخلية" تهدى مرضى أورام الأقصر 1000علبة حلاوة بمناسبة المولد

قدمت وزارة الداخلية 1000 علبة حلاوة مولد هدية بمناسبة المولد النبوى الشريف لكافة المرضى داخل مستشفى علاج الأورام بالأقصر، وذلك لدعمهم فى مسيرة العلاج ضد المرض والتأكيد على أن وزارة الداخلية تدعم كافة أوجه العمل المجتمعى وعلاج المرضى بالمجان.

ومن جانبه صرح الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أن المستشفى تسلم عدد 1000 علبة حلاوة مولد من وزارة الداخلية، وقامت إدارة المستشفى بقيادة محمد بدوى مدير إدارة الخدمات بتوزيعها على كافة المرضى المتواجدين داخل أروقة وأقسام المستشفى المختلفة.

وأضاف الدكتور هانى حسين فى تصريحات صحفية، أن تلك المساعدات والهدايا خلال الاحتفالات من قبل رجال وزارة الداخلية، تعتبر أكبر وأجمل أعمال الدعم المجتمعى والحكومى للمستشفيات التى تعالج المرضى بالمجان، وكذلك لمساندة المرضى بالسرطان لمواصلة طريقهم فى مواجهة هذا الخطر بكل قوة.

توزيع 1000 علبة حلاوة مولد لمرضى مستشفى أورام الاقصر

وزارة الداخلية تهدى مرضى أورام الأقصر 1000 علبة حلاوة مولد

سعادة مرضى السرطان بعلب حلاوة المولد بالأقصر

مرضى السرطان بالصعيد يتلقون هدية وزارة الداخلية بالمولد النبوى