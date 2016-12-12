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«ميركل» تدعو تركيا إلى إحترام القانون خلال التحقيق في هجوم إسطنبول

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«ميركل» تدعو تركيا إلى إحترام القانون خلال التحقيق في هجوم إسطنبول «ميركل» تدعو تركيا إلى إحترام القانون خلال التحقيق في هجوم إسطنبول

ميركل

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السلطات التركية، اليوم الاثنين، إلى احترام مبدأ التكافؤ والقانون المعمول به خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي في إسطنبول.

وأعلنت “ميركل” خلال حديثها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في برلين: “أستطيع القول إنه يجب بطبيعة الحال، أن تكون جميع التدابير التي تتخذ بهدف التحقيق في هذا الصراع الرهيب والدراماتيكي (مع الإرهاب) متسقة مع سيادة القانون ومبدأ التكافؤ” .

يذكر أن اعتداء مزدوجاً ضرب، السبت الماضي، منطقة سياحية في إسطنبول وأسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 155.

واتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، حزب العمال الكردستاني، بتنفيذ التفجير المزدوج، معتبرا أن هذا الهجوم يستهدف وحدة تركيا.

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