نائب يطالب بالقبض على "برهامى".. ويؤكد: "ضحايا الكنيسة شهداء غصب عنك"

هاجم النائب ثروت بخيت، أحد الدعاه السلفيين خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على خلفية ما قيل بإنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، مضيفاً، فى رسالة له: "دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة".

وطالب "بخيت" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، بضبط وإحضار هذا الداعية -الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب، ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بإنه لو قال هذا الكلام فعلاً، ليكن مبرر كافى لإلقاء القبض عليه ومحكامته فوراً.

وكان "بخيت" قد قال فى تصريح له أمس، بإن ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وسألت "اليوم السابع" النائب ثروت بخيت، على هامش الجلسة العامة المنعقدة الآن، حول الداعية الذى يقصده، أجاب النائب إنه يقصد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد إنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان الذى أكد عادل حبارة خلال التحقيق معه، إنه تعلم تكفير الجيش منه، وأكد النائب إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام فى هذا الشأن، على حد قوله .