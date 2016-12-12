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عبد العال يطالب بسرعة مراجعة القوانين المعطلة لإجراءات التقاضي

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عبد العال يطالب بسرعة مراجعة القوانين المعطلة لإجراءات التقاضي عبد العال يطالب بسرعة مراجعة القوانين المعطلة لإجراءات التقاضي

علي عبد العال

طالب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقديم تقرير للمجلس عن تعديل عدد من التشريعات خلال أسبوع واحد.

ودعا “عبد العال”، خلال نهاية الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجنة إلى انعقاد دائم، ودراسة قوانين: الإجراءات الجنائية، وتنظيم الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإرهاب.

كما دعا “عبد العال” اللجنة إلى دراسة جميع مقترحات النواب التى جاءت خلال الجلسة العامة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

ووجه الدعوة إلى لحضور اجتماعات اللجنة، والمبادرة بتقديم كل ما تراه، وأن المجلس يقدم كل دعم وعون لوزارتى الداخلية والعدل للوصول إلى العدالة الناجزة وحمنية أمن الوطن.

ودعا وزارة التضامن الاجتماعى، إلى تقديم التعويضات فورا لأسر المتوفيين أو المصابين فى انفجار الكنيسة البطرسية.

وجدد مطالبته الحكومة بسرعة وضع بوابات إليكترونية على الكنائس المصرية قبل حلول أيام أعياد الميلاد.

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