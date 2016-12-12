إنبي يضغط والأهلي يتراجع بعد مرور 30 دقيقة تعادل سلبى

كتب فتحى الشافعى

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وإنبي فى الجولة الـ15 للدوري العام، المُقامة حالياً باستاد بتروسبورت ما زال التعادل السبى "سيد الموقف".

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى، محمد نجيب، سعد سمير، محمد هانى، حسين السيد، حسام عاشور، أحمد فتحى، ميدو جابر، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا ومروان محسن.

فيما بدأ إنبى بتشكيل مكوّن من: على لطفى، عبد الله جمعة، رامى صبرى، صلاح سليمان، عمرو طارق، إيمانويل إيجبتور، على عيد، صلاح عاشور، محمود قاعود، محمد بسيونى وعمرو مرعى.

بداية هجومية من فريق إنبى الذى ضغط منذ البداية، وأهدر محمد قاعود فرصة مُحققة للتسجيل فى الدقيقة الثالثة، بعدما تلقى كرة عرضية فشل دفاع الأهلي فى التعامل معها، وتصل الكرة لـ"قاعود" الذى سددها بغرابة فوق العارضة.

بعد سيطرة عدة دقائق للفريق البترولي عاد الأهلي للظهور فى منطقة وسط الملعب ونشط هجومياً، لكن بلا أنياب حقيقة، قبل أن يعود إنبى للخطورة مرة أخرى عن طريق عرضية رائعة من عمرو طارق إلى عمرو مرعى الذى سددها برأسه فى يد شريف إكرامى.

الفريق البترولى الأكثر خطورة على مرمى شريف إكرامي، وقام محمود بسيونى بتنفيذ ضربة حرة مباشرة تتحول لضربة مرمى، وانحصر اللعب وسط الملعب فترة طويلة لتغيب الخطورة على مرمى الفريقين.